Son dakika haber... Kahramanmaraşlı şehidin adı üs bölgesine verildi - Son Dakika

Hakkari'de 4 yıl önce PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Haşim Yenigül'ün adı, son görev yaptığı Irak sınırının sıfır noktasındaki Çukurca'da 1300 rakımlı üs bölgesine verildi.

Kayseri 1. Dağ Komando Tugayı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Haşim Yenigül, PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlara katılmak üzere birliğiyle gittiği Hakkari Çukurca'da 12 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 3 Eylül 2016'da şehit düştü. Kahramanmaraşlı Piyade Uzman Çavuş Haşim Yenigül'ün adı, artık Çukurca'da 1300 rakımlı dağdaki üs bölgesinde yaşayacak.

Şehidin eşi Leyla Yenigül, kocasının adının üs bölgesine verilmesinden mutlu olduğunu belirterek, "4'üncü evlilik yıl dönümümüzdü ve Metin Musab adında bir oğlumuz vardı. Acı haberi aldığımda ikinci bebeğime 3 aylık hamileydim. Kendisi ikinci çocuğumuzun da erkek olacağını hissetmiş ve adının Haşim olmasını istemişti. Onun adını da Haşim koydum. Haşim yaşarken eşimdi, şimdi 83 milyonun şehidi. O hainleri devletimiz öldürerek, hak ettikleri sona kavuşturarak bitirecek. Bu millet bu vatanı kimseye böldürmedi, böldürmeyecek" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ