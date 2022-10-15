Son dakika haber... Kahramanmaraşlı şehit memleketine uğurlandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Kahramanmaraşlı şehit memleketine uğurlandı

15.10.2022 00:57
Son dakika haber... Kahramanmaraşlı şehit memleketine uğurlandı

Son dakika haber: Van'ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert, memleketine uğurlandı.

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert, memleketine uğurlandı.

Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert'in için Jandarma Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Van Valisi Dr. Ozan Balcı ve protokolün katıldığı törende şehit Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert'in öz geçmişinin okunmasının ardından Türk bayrağına sarılı tabutu, Türk Kava Kuvvetlerine ait askeri uçağa konularak dualarla memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı. - VAN

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Kaynak: İHA

Jandarma, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Kahramanmaraşlı şehit memleketine uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Kahramanmaraşlı şehit memleketine uğurlandı - Son Dakika
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