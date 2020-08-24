Son dakika haber! Kahta'da meyve ağaçlarının da bulunduğu alanda yangın - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, içinde meyve ağaçlarının da bulunduğu alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesine bağlı Güzelçay Köyü yakınlarında bulunan meyve ağaçları ve sazlık alanda bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi.

Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın, meyve ağaçlarına zarar vermeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)