ADIYAMAN'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, şu ana kadar içinde Antep fıstığı ağaçlarının da bulunduğu yaklaşık 10 hektarlık alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Kocahisar köyünün kuzey kesimlerinde bulunan Nemrut Dağı Milli Parkı havzasındaki ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Kahta Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgenin dağlık alan olması nedeniyle ekipler yangına müdahalede güçlük çekti. İtfaiye ekiplerine jandarma, köy korucuları, park görevlileri ve köylüler de destek verdi. Yangında şu ana kadar içinde Antep fıstığı ağaçlarının da bulunduğu 10 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.