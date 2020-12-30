Son dakika haber! Kahveye kumar baskını için gelen polisi görünce saklandıkları iş yerinde yakalandılar - Son Dakika

Son dakika haber! Kahveye kumar baskını için gelen polisi görünce saklandıkları iş yerinde yakalandılar

30.12.2020 10:31
Son dakika haber! Kahveye kumar baskını için gelen polisi görünce saklandıkları iş yerinde yakalandılar, System.String[]

Son dakika haberleri: KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, kumar oynadıkları kahvehaneye gelen polisleri görünce hızla çıkıp, karşıdaki iş yerine saklanan 27 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için ceza kesildi.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, kumar oynadıkları kahvehaneye gelen polisleri görünce hızla çıkıp, karşıdaki iş yerine saklanan 27 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için ceza kesildi.

Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi'nde bulunan bir kahvehaneye baskın düzenledi. Kapıyı açan kahvehane sahibi Ö.D. alkol aldığını, kumar oynayan kimsenin olmadığını söyledi. Ancak polis, içeride çok sayıda mont ve çay bardağı olduğunu fark etti. Kahvehanenin karşısında bulunan iş yerinden de sesler geldiği duyuldu. Polis, iş yerine girdiğinde saklanan 26 kişiyi buldu. Kahvehane sahibi ile 26 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için ceza kesildi. Ayrıca kumar oynadığı saptanan ve üst aramasında uyuşturucu bulunan C.Ş. hakkında 'Uyuşturucu madde bulundurmak' soruşturma başlatıldı.


Son dakika haber! Kahveye kumar baskını için gelen polisi görünce saklandıkları iş yerinde yakalandılar

Emniyet Müdürlüğü, Osmangazi, Hisarcık, Darıca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kahveye kumar baskını için gelen polisi görünce saklandıkları iş yerinde yakalandılar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ocak'ta hesaplarda olacak Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi 2020'de en çok haber olan spor adamları! Zirvede Fatih Terim yer aldı Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Kesik baş cinayetinde kan donduran ifadeler: Taşla annesinin kafasına vurdu, döner bıçağıyla boğazını kesti Aylin Sözer'i öldüren katil Kemal Delbe'nin binaya giriş anı kamerada İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu salgının merkez üssü ABD'ye de ulaştı Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi
Güne düşüşle başlayan dolar 7,35'ten işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar 7,35'ten işlem görüyor         
10:37
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 445 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 445 liradan işlem görüyor         
10:19
Son Dakika! İngiltere'de Oxford Astrazeneca'nın koronavirüs aşısı onaylandı Son Dakika! İngiltere'de Oxford Astrazeneca'nın koronavirüs aşısı onaylandı         
10:09
Aşk söylentileri doğru çıktı! Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük aşkının çektiği fotoğrafı paylaştı Aşk söylentileri doğru çıktı! Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük aşkının çektiği fotoğrafı paylaştı         
10:05
İki eşli, 9 çocuk babası hakkındaki taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı İki eşli, 9 çocuk babası hakkındaki taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı         
09:55
Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı         
09:23
Son Dakika! Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı Son Dakika! Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı         
08:46
Rahmetli Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, bebek beklediğini müjdesini verdi Rahmetli Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, bebek beklediğini müjdesini verdi         
08:25
Sinovac'ın koronavirüs aşısı Türkiye'de Sinovac'ın koronavirüs aşısı Türkiye'de         
07:04
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti         
23:57
Canice katledilen Aylin Sözer'le ilgili yeni detay! 2 gün boyunca evinde esir alınmış Canice katledilen Aylin Sözer'le ilgili yeni detay! 2 gün boyunca evinde esir alınmış         
23:51
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı         
20:55
Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı         
16:55
Ünlü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın kara parayı nasıl akladığı ortaya çıktı Ünlü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın kara parayı nasıl akladığı ortaya çıktı         
16:24
Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
15:14
ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu         
13:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 10:53:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Kahveye kumar baskını için gelen polisi görünce saklandıkları iş yerinde yakalandılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei