Son dakika haber | Kahyanın öldürdüğü dolmuş şoförü, 10 yıl önce polisi öldürmüş (2) - Son Dakika
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Son dakika haber | Kahyanın öldürdüğü dolmuş şoförü, 10 yıl önce polisi öldürmüş (2)

07.10.2022 19:43
Son dakika haber | Kahyanın öldürdüğü dolmuş şoförü, 10 yıl önce polisi öldürmüş (2)

Edinilen son dakika haberine göre TUTUKLANDIAnkara'da tartıştığı dolmuş şoförü Şükrü Başyarar'ı bıçaklayarak öldüren Gökhan Ciğerli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince 'kastan öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI

Ankara'da tartıştığı dolmuş şoförü Şükrü Başyarar'ı bıçaklayarak öldüren Gökhan Ciğerli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince 'kastan öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ciğerli, savcılıktaki ifadesinde, kız arkadaşını yolcu etmek için Sıhhiye'deki dolmuş duraklarına geldiklerini ve bu esnada bir dolmuşun kız arkadaşının yakınından geçtiğini belirterek, "Dolmuş neredeyse kız arkadaşıma çarpacaktı, buna rağmen dolmuş şoförü, 'Dikkat edin ezileceksiniz' dedi. Biz de 'Sen dikkat et' dedik. Bunun üzerine tartışmaya başladık. Şoför araçtan beyzbol sopasıyla indi, birkaç kez bana vurdu. Ben de yanımdaki bıçakla ona vurdum" dedi.

Haluk KARAASLAN/ ANKARA,


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Kaynak: DHA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kahyanın öldürdüğü dolmuş şoförü, 10 yıl önce polisi öldürmüş (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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