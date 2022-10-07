Son dakika haber | Kahyanın öldürdüğü dolmuş şoförü, 10 yıl önce polisi öldürmüş (2)

TUTUKLANDI

Ankara'da tartıştığı dolmuş şoförü Şükrü Başyarar'ı bıçaklayarak öldüren Gökhan Ciğerli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince 'kastan öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ciğerli, savcılıktaki ifadesinde, kız arkadaşını yolcu etmek için Sıhhiye'deki dolmuş duraklarına geldiklerini ve bu esnada bir dolmuşun kız arkadaşının yakınından geçtiğini belirterek, "Dolmuş neredeyse kız arkadaşıma çarpacaktı, buna rağmen dolmuş şoförü, 'Dikkat edin ezileceksiniz' dedi. Biz de 'Sen dikkat et' dedik. Bunun üzerine tartışmaya başladık. Şoför araçtan beyzbol sopasıyla indi, birkaç kez bana vurdu. Ben de yanımdaki bıçakla ona vurdum" dedi.

Haluk KARAASLAN/ ANKARA,