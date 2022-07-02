KALDIRIMA ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 4 YARALI - Son Dakika
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KALDIRIMA ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 4 YARALI

02.07.2022 00:42

İZMİT'te otomobilin kaldırıma çarparak takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

İZMİT'te otomobilin kaldırıma çarparak takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 22.00 sıralarında İzmit Körfez Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. 54 ZK 536 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Araç içerisinde sıkışan 4 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Yaralılar Seyhan E., Bedirhan E., Eray K. ve Hakan K. ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KALDIRIMA ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 4 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KALDIRIMA ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 4 YARALI - Son Dakika
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