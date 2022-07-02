Kaza saat 22.00 sıralarında İzmit Körfez Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. 54 ZK 536 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Araç içerisinde sıkışan 4 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Yaralılar Seyhan E., Bedirhan E., Eray K. ve Hakan K. ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KALDIRIMA ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 4 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.