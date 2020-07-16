Son dakika haber! Kaldırımda yürüyen kadına otomobil çarptı, mahalle halkı yolu trafiğe kapattı - Son Dakika

Son dakika haber! Kaldırımda yürüyen kadına otomobil çarptı, mahalle halkı yolu trafiğe kapattı

Gelen son dakika haberine göre Kaldırımda yürüyen kadına otomobil çarptı, mahalle halkı yolu trafiğe kapattı Hatay'ın Samandağ ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil kaldırımda yürüyen kadına çarptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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