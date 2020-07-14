Son dakika haber: Kalp krizi geçiren kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son dakika haber: Kalp krizi geçiren kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'un Havza ilçesinde kalp krizi geçiren kişi, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Havza ilçesinde kalp krizi geçiren kişi, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Kayabaşı Mahallesi'nde yaşayan Şükrü Taşan (54), evinde rahatsızlanması üzerine yakınlarınca Havza Devlet Hastanesine götürüldü.
Burada yapılan muayenede kalp krizi geçirdiği belirlenen Taşan, ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 09:27 Kaynak: AA
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