Kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

23.12.2021 17:45

Kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı Görev yaptığı Van'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Murat Karahan (50), Orhangazi'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

BURSA - Görev yaptığı Van'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Murat Karahan (50), Orhangazi'de son yolculuğuna uğurlandı. Karahan'ın cenazesinde eşi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Aslen Orhangazili olan ve görev yaptığı Van'da sabah saatlerinde mesaisine giderken bindiği minibüste kalp krizi geçiren Murat Karahan'ın cenazesi uçakla Van'dan alınarak İstanbul'a getirildi. Evli ve 1 çocuk babası olan Murat Karahan'ın na'şı cenaze aracı Orhangazi'ye getirildi. Murat Karahan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu son kez Hürriyet Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirilerek burada helallik alındı. Kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru Murat Karahan daha sonra ikindi vakti Gazi Orhanbey Camiinde kılınan cenaze namazının ardından ilçenin yeni mezarlığına defnedildi. Murat Karahan'ın cenazesine Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Belediye Başkan yardımcısı İlhan Kılıç, meclis üyeleri, Emniyet Müdürü Nail Dalsar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

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Murat Karahan, Kalp Krizi, Orhangazi, Van, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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