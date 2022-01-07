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Son dakika haber | Kamboçya Başbakanı Hun Sen askeri liderlerle görüşmek için Myanmar'da - Son Dakika

Son dakika haber | Kamboçya Başbakanı Hun Sen askeri liderlerle görüşmek için Myanmar'da

07.01.2022 10:02
Son dakika haber | Kamboçya Başbakanı Hun Sen askeri liderlerle görüşmek için Myanmar'da

Son dakika haber... Kamboçya Başbakanı Hun Sen'in, askeri liderlerle buluşmak için Myanmar'a gittiği bildirildi.

Kamboçya Başbakanı Hun Sen'in, askeri liderlerle buluşmak için Myanmar'a gittiği bildirildi.

Başbakan Hun'un resmi Facebook hesabından yapılan canlı yayında, Myanmar'ın başkenti Nepido'ya giden Hun Sen'in, üst düzey yetkililer tarafından karşılandığı kaydedildi.

Myanmar devlet medyasının da Hun'un ziyaretine ilişkin görüntüler yayınladığı belirtildi.

Hun Sen'in, Myanmar'da darbeyle yönetimi ele geçiren General Min Aung Hlaing ile geçen yıl Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) tarafından onaylanan Myanmar için beş maddelik bir barış planını görüşmeyi planladığı bilgisi paylaşıldı.

Myanmar'a gitmeden önce Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'de açıklama yapan Hun Sen'in, ziyaretinden önce herhangi bir ön koşul belirlemediğini bildirildi.

Başbakan Hun Sen, "Müzakerelerde dile getirmek istediğim şey, tüm ASEAN üye ülkeleri tarafından üzerinde anlaşmaya varılan beş madde dışında bir şey değil." ifadesini kullandı.

Hun, 15 Aralık 2021'de, Kamboçya Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn'u, ASEAN'ın Myanmar özel elçisi olarak atayacağını söylemişti.

Kamboçya, 10 üyeden oluşan ASEAN blokunun başkanlığını ekim ayında devralmıştı.

Başbakan Hun Sen, aralık ayı başında, seçilmiş hükümeti deviren ordu tarafından yönetilen Myanmar'a ocakta resmi ziyaret gerçekleştireceğini duyurmuştu.

Myanmar'da askeri yönetim, ASEAN Zirvesi'ne davet edilmemişti

ASEAN, 16 Ekim'de Myanmar'ın askeri lideri General Min Aung Hlaing'in örgütün bu yılki zirvesine katılmasına izin vermeyeceğini, yerine "siyasi olmayan bir temsilcinin" davet edileceğini duyurmuştu.

Myanmar'daki askeri yönetimin, ülkedeki diyalog ve gerilimi azaltma vaatlerini yerine getirmemesi ve siyasi krizin çözümü için atanan ASEAN Özel Elçisi Erywan Yusuf'un devrik lider Aung San Suu Çii ve diğer tutuklu isimlerle görüşmesini yasaklaması, kararın gerekçeleri arasında gösterilmişti.

Myanmar'daki askeri yönetim, kararın hayal kırıklığıyla karşılandığını belirtmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1000'in üzerinde kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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Başbakan, Kamboçya, Myanmar, Nepido, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kamboçya Başbakanı Hun Sen askeri liderlerle görüşmek için Myanmar'da - Son Dakika


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