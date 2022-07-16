Son dakika haber | KAMERALARA YAKALANMAMAK İÇİN SÜRÜNDÜ

Düzce'nin Kültür ve Körpeşler Mahallesi'nde 3 gün içerisinde 3 kafeteryaya giren hırsız, iş yerlerinin kasalarında bulunan paraları çaldı. Polis güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, iş yerlerine giren kişinin, kasadaki paraları çalarak poşete koyduğunu ve güvenlik kameralarına yakalanmamak için yerde süründüğünü gördü. Polis ekipleri yaptıkları detaylı incelemede şahsın M.A olduğunu tespit etti. Takibe alınan M.A, Hamidiye Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edilen M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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