Son dakika haber! Kamerun ile Rusya yeni askeri anlaşma imzaladı - Son Dakika
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Son dakika haber! Kamerun ile Rusya yeni askeri anlaşma imzaladı

21.04.2022 11:32
Son dakika haber! Kamerun ile Rusya yeni askeri anlaşma imzaladı

Son dakika haberleri... Kamerun ile Rusya'nın, yeni askeri iş birliği anlaşması imzaladığı bildirildi.

Kamerun ile Rusya'nın, yeni askeri iş birliği anlaşması imzaladığı bildirildi.

Ulusal basında askeri kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Kamerunlu mevkidaşı Joseph Beti Assomo, 12 Nisan'da Rusya'nın başkenti Moskova'da, askeri iş birliği anlaşması imzaladı.

Anlaşma, iki ülke arasında savunma ve uluslararası güvenlik alanlarında bilgi alışverişini, ortak askeri eğitim ve terörle mücadelede ise iş birliği konularını kapsıyor.

İki ülke 2015'de de benzeri bir askeri anlaşma imzalamış ancak 2020'de süresi dolan anlaşma, salgın nedeniyle yenilenememişti.

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Sergey Şoygu, Kamerun, Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kamerun ile Rusya yeni askeri anlaşma imzaladı - Son Dakika


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