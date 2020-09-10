Kocaeli'de yaşayan Demokratik Sol Parti'nin (DSP) 2010 yılında Genel Başkan adayı olan Erol Özavcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına desteğini sunmak için Türkiye'yi geziyor. Birçok ili gezen Özavcı, Kampanyayı tanıtmak için Diyarbakır'a geldi. Kentteki ilk ziyaretini, HDP önündeki evlat nöbetindeki aileleri ziyaret ederek başlayan Özavcı, beraberinde getirdiği Kuran-ı Kerim, Türk bayrağı ve seccadeleri ailelere hediye etti.Diyarbakır'dan sonra Mardin, Şırnak ve Hakkari'ye gideceğini söyleyen Özavcı, "Buradaki analarımızın acılarını dindirmek için bir merhem olmak için kendilerine, Kuran-ı Kerim, Türk bayrağı ve seccade hediye ettik. Ülkemiz güçlü bir ülke. Buradaki analarımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gücünden dolayı buradalar. Onu da çok seviyorlar ve kendilerine de destek verdiğinden eminim. İnşallah buradaki analarımız evlatlarına kavuşurlar. Cumhurbaşkanımızın resmini arabamıza koyarak "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" amblemiyle Erdoğan ile Abdulhamid Han'ın resmi ve hesap numarasını yapıştırdık. 81 ili komple geziyorum. Mardin, Şırnak ve Hakkari'ye geçeceğim" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 13:35 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Kampanya için il il gezen Özavcı'dan, HDP önündeki ailelere destek - Son Dakika