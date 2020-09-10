Son dakika haber: Kampanya için il il gezen Özavcı'dan, HDP önündeki ailelere destek - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan 'ın, koronavirüsle mücadele için başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye 'm' kampanyasına destek olmak ve tanıtımını yapmak için üzerinde kampanyaya ilişkin banka hesap numaraları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sultan Abdulhamid Han 'ın fotoğraflarının bulunduğu otomobiliyle il il gezen Erol Özavcı (42), Diyarbakır 'a geldi. HDP önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret eden Özavcı, onlara Türk bayrağı, seccade ve Kuran-ı Kerim hediye etti.

Kocaeli'de yaşayan Demokratik Sol Parti'nin (DSP) 2010 yılında Genel Başkan adayı olan Erol Özavcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına desteğini sunmak için Türkiye'yi geziyor. Birçok ili gezen Özavcı, Kampanyayı tanıtmak için Diyarbakır'a geldi. Kentteki ilk ziyaretini, HDP önündeki evlat nöbetindeki aileleri ziyaret ederek başlayan Özavcı, beraberinde getirdiği Kuran-ı Kerim, Türk bayrağı ve seccadeleri ailelere hediye etti.