Çorum Belediyesi, kentteki genelev için kamulaştırma kararı alındı.
Alınan kamulaştırma kararın ardından boşaltılan genelevdeki 12 binadan 7'si bugün sabah saatlerinde yıkıldı. Belediye bağlı ekipler, çevik kuvvet eşliğinde sabah saatlerinde yıkılması gereken binaların bulunduğu bölgeye geldi. İş makineleri eşliğinde yıkımlar başlarken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı.
Güvenlik önlemleri altında genelev içerisinde bulunan 7 binanın yıkımı gerçekleştirildi. - ÇORUM
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber! Kamulaştırma kararı alınan Çorum genelevi yıkıldı - Son Dakika