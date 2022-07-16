Son dakika haber! Kamyon şoförü park halindeki aracında ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haber! Kamyon şoförü park halindeki aracında ölü bulundu

16.07.2022 22:45
Son dakika haber! Kamyon şoförü park halindeki aracında ölü bulundu

Son dakika gelişmesine göre Kastamonu Çatalzeytin ilçesinde bir kamyon şoförü park halindeki aracında ölü bulundu.

Kastamonu Çatalzeytin ilçesinde bir kamyon şoförü park halindeki aracında ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Çatalzeytin Abana yolu Kuğu köyü mevkiinde park halinde bulunan kamyonun İsmail Uluay isimli sürücüsü, aracında çevredekiler tarafından hareketsizce yatarken bulundu. Kamyon sürücüsü Uluay'ın kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Çatalzeytin, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Kamyon şoförü park halindeki aracında ölü bulundu - Son Dakika

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