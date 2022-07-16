Son dakika haber! Kamyon şoförü park halindeki aracında ölü bulundu

Kastamonu Çatalzeytin ilçesinde bir kamyon şoförü park halindeki aracında ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Çatalzeytin Abana yolu Kuğu köyü mevkiinde park halinde bulunan kamyonun İsmail Uluay isimli sürücüsü, aracında çevredekiler tarafından hareketsizce yatarken bulundu. Kamyon sürücüsü Uluay'ın kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU
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