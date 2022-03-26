KAMYONA ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

KAMYONA ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

26.03.2022 13:14

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kamyona çarpan motosikletin sürücüsü Gürol Küçük (52) olay yerinde hayatını kaybetti.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kamyona çarpan motosikletin sürücüsü Gürol Küçük (52) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Bayırköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yenişehir istikametinde seyir halinde olan Gürol Küçük idaresindeki plakasız motosiklet, Bayırköy yakınlarındaki virajda karşı yönden gelen Dursun K. (49) yönetimindeki 16 ALE 445 plakalı kamyona çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, motosiklet sürücüsü Gürol Küçük'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Yenişehir ilçesine bağlı Burcun köyünde yaşadığı öğrenilen Küçük'ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrasında motosikletin yanında içki kutusu olduğu olduğu görülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAMYONA ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
KAMYONA ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
KAMYONA ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
KAMYONA ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
KAMYONA ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

YORUMLAR
500
Küçükçekmece'de kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti Küçükçekmece'de kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti Motosikletle kamyona çarptı, olay yerinde can verdi Motosikletle kamyona çarptı, olay yerinde can verdi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAMYONA ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika


Son Dakika
13:39 İstanbul Boğazı'ndaki mayın benzeri cisimden sonra, Samsun sahilinde Rus 'hava ştandrosu"
13:37 Saçlarını sarıya boyatmıştı, beğenilmedi! Dilan Çiçek Deniz, eski tarzına döndü
13:36 AK Partili Şamil Tayyyar, Tansu Çiller'i yüzde 5 gösteren anketle alay etti: Bu gazı kim veriyor?
13:27 Fenerbahçe'de beğenilmemişti ama küllerinden yeniden doğdu: Aston Villa, Samatta'yı istiyor
13:05 İstanbul Boğazı'nda mayın benzeri yabancı cisim görüldü; SAS timleri müdahaleye başladı
13:01 Suudi Arabistan Pisti'nde kaza yapan Cem Bölükbaşı yarışlara katılamayacak
12:40 Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Denizlili genç 1 yıldır acıkmıyor! Tıp dünyası bu garip vakayı araştırıyor
12:23 Kuzey Kore'den Top Gun tadında balistik füze denemesi!
12:20 Bahçeli "tummak" dedi , herkes merak etmeye başladı: Tummak ne demek?
12:02 Abdurrahim Albayrak'tan taraftarı kızdıran açıklama: Kerem'i nasıl aldığımı anlatsam şaşırırsınız!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 13:44:21. #1.13#
SON DAKİKA: KAMYONA ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement