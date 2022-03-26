KAMYONA ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika

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BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kamyona çarpan motosikletin sürücüsü Gürol Küçük (52) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Bayırköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yenişehir istikametinde seyir halinde olan Gürol Küçük idaresindeki plakasız motosiklet, Bayırköy yakınlarındaki virajda karşı yönden gelen Dursun K. (49) yönetimindeki 16 ALE 445 plakalı kamyona çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, motosiklet sürücüsü Gürol Küçük'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Yenişehir ilçesine bağlı Burcun köyünde yaşadığı öğrenilen Küçük'ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrasında motosikletin yanında içki kutusu olduğu olduğu görülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.