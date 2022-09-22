İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. ( DHA )

Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KAMYONET DİREĞE ÇARPTI; 2 YARALI - Son Dakika

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