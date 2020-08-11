Son dakika haber... Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Dursun Güney müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yola savrulan motosikletin sürücüsü Dursun Güney ile kamyonet sürücüsü Osman Türkel ve yanındaki Emine Türkel (86) yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osman Türkel (50) idaresindeki 06 DA 2017 plakalı kamyonet, Vezirköprü Havza kara yolu Dörtyol kavşağında, Dursun Güney 'in (55) kullandığı 55 ABF 639 plakalı motosikletle çarpıştı.

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 13:28

Kaynak: AA

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