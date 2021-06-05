Kamyonete çarpan motosikletli kaskı sayesinde ölümden döndü - Son Dakika

Kamyonete çarpan motosikletli kaskı sayesinde ölümden döndü

ANTALYA - Antalya'da kavşakta dönmek için bekleyen kamyonete çarpan motosikletli genç yaralandı. Kafasında kas olduğu için kazayı yaralı olarak atlatan ve çarpmanın etkisiyle asfalta düşen gencin yardımına vatandaşlar koştu. Yerinden kalkamayan genç, 112 sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza Manavgat ilçesi İbrahim Sözen Caddesi üzerinde bugün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğu Garajı istikametine gitmekte olan kurye elemanı Murat Neyaman'ın kullandığı 07 JG 931 plakalı motosiklet, kavşakta dönmek için bekleyen Şükrü Çekiç'in kullandığı 07 ADN 154 plakalı kamyonetin arka lastiğine çarptı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar yaralanan motosiklet sürücüsü Murat Neyaman'ın yardımına koşarken, Nayaman 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsünün sürücü belgesi olmadığı için motosikleti kullanan Murat Neyaman ve motosiklet sahibine ayrı ayrı 2 bin 698'er TL para cezası uygulandı