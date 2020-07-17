Balıkesir'in Edremit ilçesinde kamyonun tekerleği seyir halindeyken koptu ve karşı yönden gelen iki otomobile çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, H.A. yönetimindeki 10 H 9617 plakalı kamyonun Balıkesir Koca Seyit Havaalanı istikametinden Burhaniye ilçesi istikametine seyir halinde iken sol arka tekeri jant ile birlikte yerinden çıktı. Fırlayan tekerlek bölünmüş yolun karşı yönünde Edremit istikametine seyreden B.I. yönetimindeki 10 LH 028 plakalı otomobilin ön kısmına çarptı. 10 LH 028 plakalı aracın üzerinden geçen başıboş kamyon tekerleği arkasında aynı yönde seyreden B.K. yönetimindeki 54 B 3799 plakalı otomobilin ön cam ve tavan kısımlarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta konserve kutusu gibi açıldı. Kopan tekerleğin çarptığı otomobilde yolcu olarak bulunan Mevlüt Çobanoğlu (66) çarpmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüleri B.I., B.K. ve iki araçta yolcu olarak bulunan Z.N.I., Y.Z.I. ve Ş.Ç. yaralandı. Yaralılar 112 ambulansları ile Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü H.A. jandarma tarafından gözaltına alınırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza nedeniyle Çanakkale- İzmir yolunda trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi. - BALIKESİR