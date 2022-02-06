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Son dakika haberleri | KAMYONUN SÜRÜCÜ KABİNİNDEKİ YATAK BÖLÜMÜNDE 31 KİLO ESRAR BULUNDU - Son Dakika

Son dakika haberleri | KAMYONUN SÜRÜCÜ KABİNİNDEKİ YATAK BÖLÜMÜNDE 31 KİLO ESRAR BULUNDU

06.02.2022 09:37

Edinilen son dakika haberine göre OSMANİYE'de, uygulama noktasında arama yapılan kamyonun sürücü kabinindeki yatak bölümünün altında, 31 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

OSMANİYE'de, uygulama noktasında arama yapılan kamyonun sürücü kabinindeki yatak bölümünün altında, 31 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Sinan T. (46), mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'dan Osmaniye'ye uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Uyuşturucu madde taşınan kamyonun plakası ve şoförünün kimliği belirlenerek, güzergah üzerinde uygulama noktası oluşturuldu. Osmaniye sınırlarında takibe alınan kamyon, polis noktasında durduruldu. Şoför Sinan T. gözaltına alınırken, araçta detaylı arama yapıldı. Sürücü kabinindeki yatak bölümünün altında, çuvallara koyulmuş 31 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sinan T. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Son dakika haberleri | KAMYONUN SÜRÜCÜ KABİNİNDEKİ YATAK BÖLÜMÜNDE 31 KİLO ESRAR BULUNDU
Son dakika haberleri | KAMYONUN SÜRÜCÜ KABİNİNDEKİ YATAK BÖLÜMÜNDE 31 KİLO ESRAR BULUNDU
Son dakika haberleri | KAMYONUN SÜRÜCÜ KABİNİNDEKİ YATAK BÖLÜMÜNDE 31 KİLO ESRAR BULUNDU
Son dakika haberleri | KAMYONUN SÜRÜCÜ KABİNİNDEKİ YATAK BÖLÜMÜNDE 31 KİLO ESRAR BULUNDU
Son dakika haberleri | KAMYONUN SÜRÜCÜ KABİNİNDEKİ YATAK BÖLÜMÜNDE 31 KİLO ESRAR BULUNDU
Son dakika haberleri | KAMYONUN SÜRÜCÜ KABİNİNDEKİ YATAK BÖLÜMÜNDE 31 KİLO ESRAR BULUNDU
Son dakika haberleri | KAMYONUN SÜRÜCÜ KABİNİNDEKİ YATAK BÖLÜMÜNDE 31 KİLO ESRAR BULUNDU

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Osmaniye, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | KAMYONUN SÜRÜCÜ KABİNİNDEKİ YATAK BÖLÜMÜNDE 31 KİLO ESRAR BULUNDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | KAMYONUN SÜRÜCÜ KABİNİNDEKİ YATAK BÖLÜMÜNDE 31 KİLO ESRAR BULUNDU - Son Dakika
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