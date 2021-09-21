İngiltere merkezli gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank, dünyanın önde gelen 45 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin hazırladığı rapora göre, Kanada emlak yatırımı kazancında 12 ayda yüzde 8.4 yükseliş kaydederek dünya sıralamasında 5'inci sırada yer aldı. Kanada'nın emlak yatırımında dünyada en çok kazandıran ülkelerden biri olduğunu belirten RE/MAX Emlak- Gayrimenkul yatırım danışmanı Özenç Canıtez, "Kanada, popülasyonu düşük olduğu için yabancı yatırımcılar tarafından özellikle son 10 yıldır tercih edilmekte. Kanada'da Türkler için emlak yatırım yapma imkanı ve şartları çok uygun. Uzun vadeli mortgage olanakları, kira garantisi gibi avantajlarıyla Kanada'da yatırım yapmak oturma ve vatandaşlık yolunu da açabilir" dedi.

Kanada'nın Türkler için emlak yatırımı yapma imkanı ve şartlarının uygun olduğunu kaydeden Canıtez, "Uzun vadeli mortgage olanakları, kira garantisi gibi avantajlarının yanı sıra orada yatırım yapmak Kanada'da oturma ve vatandaşlık yolunu da açabilir. Kanada'da yabancılar konut bedelinin yüzde 65'ine kadar mortgage kredisi alabiliyor. Ödemenin yüzde 35'ini peşin yapıyorlar. Yüzde 1'lerden başlayan faiz oranları, yüzde 5 peşinat, 30 seneye kadar çıkabilen vadeler aylık olarak çok cazip geri ödeme olanakları sağlamaktadır Ayrıca kira garantisi de veriliyor" diye konuştu.

"YÜKSEK GELİR AVANTAJI"

Özenç Canıtez konuya ilişkin açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Daimi oturma İzni genellikle sosyal yardımlar, sağlık hizmetlerine erişim vb. gibi çeşitli haklar ve ayrıcalıklar sağlar. Kanada'da bu ayrıcalıkları sağlayan ülkelerden biri. Kanada'da ve özellikle Toronto ve çevresinde ev fiyatları Türkiye'ye oranla çok daha yüksek olmasına rağmen yüksek gelir seviyesi ve uygun aylık geri ödeme imkanı sayesinde çok büyük bir kesim oturduğu evin sahibidir. Türkiye'de olduğu gibi Kanada 'da şehrin büyüklüğüne ve semtine göre fiyat ve kira oranları tabi ki değişmektedir. Bir oran vermek gerekirse ortalama bir evin aylık 2 bin ile 4 bin 500 dolar kira getirisi var. Daire fiyatları 300 bin ile 1 milyon Kanada doları arasında değişiyor. Bu hesapla 10 yılda artışlarla ortalama 400 bin Kanada doları getirisi olduğunu söyleyebiliriz."

MUTLAKA UZMAN BİR EMLAK DANIŞMANI İLE ÇALIŞIN

Çalışılacak emlakçının referanslarına çok dikkat edilmesi gerektiğini belirten Özenç Canıtez, "Daha önceden çalıştığı kişiler, firmalar çok önemli. Ev alırken mutlaka o bölgede diğer satılmış evlerin son üç aylık satış fiyatlarını isteyin. Emlakçınız bunu size vermek zorunda. Ev alırken ya da satarken avukatınız tüm yasal işlemleri sizin adınıza gerçekleştirir. Evin kapanışı denilen Türkiye'den farklı bir sistem var ki, bu süreç 2 ay gibi bir sürede gerçekleşir. Tüm kapanış işlemlerini, para nakil işlemlerini sizin adınıza avukat yapar. Avukata evin değeri doğrultusunda, eğer mortgage kullanırsanız bin 500-bin 800 dolar arası bir ödeme yaparsınız. İyi bir bölgeden ev almanız yatırım açısından çok önemlidir. Kanada'da ev almak için vatandaşlık zorunluluğu yoktur. Yani, bir turist olarak da Kanada'da konut alma hakkına sahipsiniz. Yabancı yatırıcımlar bankalar tarafından kendilerine sağlanan özel bir mortgage sayesinde bir Kanadalı gibi ayni düşük faiz oranları ile ev satın alabilmektedir. Yabancı yatırımcılar genellikle vergilendirme ve ücretlendirme açısından Kanada vatandaşları ile benzer prosedürlere tabi tutulur. Ancak, bölgeye bağlı olarak farklı vergilendirme prosedürleri bulunabilir" dedi.

"KANADA'YA GÖÇ EDENLER VERGİ İNDİRİMLERİNDEN YARARLANIYOR"

Kanada'ya göç edenlerin vergi indirimlerinden yararlandığına da değinen Canıtez, "Toronto'nun da içinde olduğu Golden Horseshoe (Greater Golden Horseshoe Region, Ontario) bölgesinde kalıcı oturma izni olmayan ve Kanada vatandaşı olmayan yatırımcılardan 2017 yılı itibarı ile satın alma işlemi sırasında yüzde 15 vergi (Non-Resident Speculation Tax) kesilmekte. Ancak gerekli şartlar yerine getirildiğinde bu vergiden muaf olmak mümkün. Yeni göçmenler de yine buna benzer şekilde düşük kredi faizleri ile evin bedelinin yaklaşık yüzde 20 peşinat vererek ev sahibi olabilmektedir. Tabi tüm bu olanaklardan ve avantajlardan azami faydalanabilmek için Kanada'da lisanslı bir emlakçı ve Mortgage Broker'i ile görüşmeniz ve en baştan bütün süreci birlikte planlamaya başlamanız çok önemli" açıklamasında bulundu.

Canıtez, "Gayrimenkulden kazanç sağlamak uzun vadede para kazanmanın en güvenli ve risksiz yollarından biri. Kanada da son 10 yıldaki gayrimenkul piyasasındaki hızlı artış, özellikle Ontario eyaletinde, Toronto ve çevresinde gayrimenkul pazarını çok hareketlendirdi. İstatistikler incelendiğinde evlerin aylık bazda bile değer kazandığı görülmekte" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK RİSKLER BARINDIRMAYAN EKONOMİK BİR AVANTAJ"

Kanada'nın ekonomisinin kırılgan olmadığına vurgu yapan Canıtez, "Dünyanın 5 büyük ekonomisi içinde yer alan Kanada'da krizler pek yaşanmadığı ve istikrar söz konusu olduğu için 4 mevsim kar etmek mümkündür. Yatırım yapıldığından itibaren değerlenme ile kar başlar. Ayrıca ev sahibi olmak isteyenlere birçok teşvik ve vergi indirimi gibi imkanlar da sunulmakta. Yatırım yapmak için en avantajlı yollardan birisi de VIP satışlardır. Yani projeden yatırım. VIP satışları 1 günlük satışlardır ve yaklaşık 2-3 yıl sonra bitecek projelerdir. Büyük müteahhitler büyük emlak şirketleriyle anlaşıp 1 günlük satış düzenlerler ve fiyatlar çok uygun olur. Bir günlük satıştan sonra evin değerinde bir anda artış olur. Bu satışları yapacak müteahhittin referansının çok iyi olması gerekir" diye konuştu.