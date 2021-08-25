Son dakika haber! Kanada'da Müslüman aileyi öldüren katil zanlısı yeniden hakim karşısına çıktı - Son Dakika

Kanada'nın Ontario eyaletinde geçtiğimiz haziran ayında Müslüman aileden 4 kişiyi öldüren ve 1 çocuğu yaralayan katil zanlısı Nathaniel Veltman yeniden hakim karşısına çıktı.

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Londra kentinde 6 Haziran'da yerel saatle 20.40'da Müslüman bir aileye Hyde Park Yolu'nda kaldırımda yürüdükleri sırada 20 yaşındaki Nathaniel Veltman aracı ile çarpmış, olayda aileden 4 kişi hayatını kaybetmiş, 9 yaşında bir çocuk da yaralanmıştı. Kanada'yı derinden yaralayan bu saldırının ardından katil zanlısı Veltman, bugün yeniden hakim karşısına çıktı.

Dört adet birinci derece cinayet ve bir adet cinayete teşebbüsle suçlanan ve yaklaşık 3 aydır duruşması devam eden Veltman'nın davası, Elgin-Middlesex Gözaltı Merkezi'nde video bağlantısı aracılığıyla görüldü. Duruşmadan henüz bir sonuç çıkmazken, dava 22 Eylül'e ertelendi. Davaya getirilen yayın yasağı ise hala devam ediyor. - OTTAWA