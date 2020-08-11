Son dakika haber: Kanada, Lübnan'a yardımını 30 milyon dolara çıkardı - Son Dakika

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, geçtiğimiz 4 Ağustos'ta Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlama sonrası yaralarını sarmak için mücadele eden Lübnan halkına yardım 25 milyon dolarlık ek yardım sağlayacağını duyurdu. Patlamanın hemen ardından Uluslararası Kalkınma Bakanı Karina Gould, Lübnan halkına 5 milyon dolarlık yardım yapacaklarını, bunun 1.5 milyon dolarlık kısmının temel ihtiyaçlar için gönderileceğini duyurmuş, Trudeau ise Lübnan halkına yardım için Kanadalılardan bağış yapmasını istemişti. Yapılacak yardımın 2 milyon dolarlık kısmı ise Kanadalıların bağışlarından toplanmıştı. Başbakan Trudeau'nun Lübnan'a yapacakları maddi yardımı genişletme kararı Lübnan hükümetinin istifasını açıklamasından sonra geldi.

Trudeau, "Bu trajik durumu takip etmeye devam edeceğiz. Lübnan halkını desteklemeye ve acil ihtiyaçlarına nasıl cevap verebileceğimizi belirlemek için uluslararası toplum ve insani ortaklarla yakın iş birliği içinde çalışacağız ve 25 milyon dolarlık ek bir yardım daha göndereceğiz" dedi. Uluslararası Kalkınma Bakanı Karina Gould ise, "Hükümetimiz, Lübnan halkına sadece bu trajediye anında yanıt vermek için değil, aynı zamanda uzun vadede yeniden inşa çabaları için de yanlarında olacağımız yönünde açık bir mesaj veriyor. Daha fazlasını yapmaya hazırız ve yatırımlarımızın doğrudan etkilenen insanlara gitmesini sağlayacağız" diye konuştu.

Gönderilecek ek yardımın güvenilir insani yardım gruplarına acil tıbbi hizmetlerin desteklemesi ve patlamadan etkilenen insanlar için barınak, yiyecek ve diğer temel malzemeleri sağlaması amaçlanıyor. - OTTAWA