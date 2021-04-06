Son dakika haber | Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika gündem haberine göre Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Belde Belediye Başkanı Mustafa Aydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Belde Belediye Başkanı Mustafa Aydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Aydın, yaptığı açıklamada, tedaviye evinde devam ettiğini belirterek, "Sağlık durumum iyi. Arayan, soran, duaları ve iyi dilekleriyle desteklerini esirgemeyen vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Herkese sevgilerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kandilli, Aydın, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

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