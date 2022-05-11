Son dakika haber! Kandıra'da hastane personeli için motivasyon etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Son dakika haber! Kandıra'da hastane personeli için motivasyon etkinliği düzenlendi

11.05.2022 10:49
Son dakika haber! Kandıra'da hastane personeli için motivasyon etkinliği düzenlendi

Son dakika haberi... Kandıra M. Kazım Dinç Devlet Hastanesi personeline yönelik "Pandemi Sonrası Gülümse" temalı motivasyon etkinliği düzenledi.

Kandıra M. Kazım Dinç Devlet Hastanesi personeline yönelik "Pandemi Sonrası Gülümse" temalı motivasyon etkinliği düzenledi.

Kandıra Namazgah Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, 2 seneyi aşkın süredir salgınla mücadele ettiklerini ve en büyük yükü sağlık personelinin çektiğini belirtti.

Pehlevan, sağlık ekibinin en önemli parçasının ebeler ve hemşireler olduğuna işaret ederek, "Pandemi döneminde de insanlar kendi yakınlarından çekinirken, sizler hastaların en yakınındaki kişiler oldunuz. Tulumlarınızı giyerek hastalara şifa dağıttınız. Sizlerin hakkı ödenmez. Umarım böyle bir durumla bir daha karşılaşmayız. Ama sağlık çalışanları olarak, sağlık personeli olarak, ülke olarak bu tarz acil durumlara her zaman hazırız." ifadelerini kullandı.

Hastane başhekimi Bülent Uysal da sağlık hizmetlerinin bir ekip işi olduğunu vurgulayarak, "Doktorlarımızdan hemşirelerimize, ebelerimize, güvenlik, temizlik, veri girişi personelimizden teknisyenlerimize kadar herkes pandemi öncesi ve pandemi döneminde 7/24 özveriyle görevlerini layıkıyla yerine getirdi. Maskelerimizi yeni yeni bıraktığımız bu günleri fırsat bilerek hem ebe-hemşire günlerimizi kutlamak hem de biraz stres atıp tüm personelimizin motivasyonunu artırmak için böyle bir program düzenledik." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından hastane personeline ödülleri dağıtıldı.

Pasta kesilmesi, solo müzik dinletisi, çekiliş ve hediyelerin verilmesinin ardından müzik eşliğinde sağlık çalışanları ve aileleri doyasıya eğlendi.

Etkinliğe, Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Belediye Başkanı Adnan Turan, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Sertan Acar, kurum müdürleri, sağlık çalışanları ve aileleri katıldı.

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Devlet Hastanesi, İl Sağlık Müdürü, Hastane, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kandıra'da hastane personeli için motivasyon etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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