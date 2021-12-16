Kangal Termik Santrali'nde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Sivas'ın Kangal ilçesinde termik santralde trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafedeki termik santralin 3. trafosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İçinde madeni yağ bulunan trafodaki yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Kangal Belediye Başkanı Kürşad Apaydın, AA muhabirine, ihbar üzerine itfaiye ekiplerini termik santrale yönlendirdiklerini söyledi.

Kangal Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, yangının yağmur sonrası çıktığı ihtimali üzerinde durulduğunu belirterek, "Yangın söndürüldü, şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok, çok şükür herhangi bir yaralanma ve can kaybımız da yok." dedi.