Kapaklı ilçesindeki Turizm ve Yöresel Ürünler Merkezi Emek Sepeti Üretim Atölyesi'nde ücretsiz açılan seramik, resim, punch nakış ve makrome kursları ilgi görüyor.

Bir süre önce Kapaklı Belediyesi ile Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) işbirliğinde açılan atölyede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak el emeği göz nuru ürünler üretiliyor.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, yaptığı açıklamada, kısa süre önce açılan üretim atölyesine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Çetin, "Burada vatandaşlarımız usta öğreticiler eşliğinde hem öğreniyor hem de el becerisi kazanıyorlar. İlgi gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Burada vatandaşlarımıza emek veren kıymetli hocalarımıza da şükranlarımı sunuyorum." dedi.