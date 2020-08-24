Son dakika haber... Kapatılan Kara Harp Okulu öğrencilerine yönelik FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 24 oldu - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kapatılan Kara Harp Okulu'ndaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen eski Kara Harp Okulu öğrencisi 42 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan Kara Harp Okulu'nda eğitim görmekteyken KHK ile ihraç edilen, eğitim döneminde örgüte iltisaklı olduğu ve faaliyet yürüttüğü değerlendirilen kişiler hakkında soruşturma yürüttü. Yürütülen soruşturma kapsamında 42 eski öğrencinin sabit hatlardan ya da ankesörlü telefonlardan örgüt üyeleriyle haberleştikleri tespit edildi. Bu kapsamda 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Emniyet birimlerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. - ANKARA