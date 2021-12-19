Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ana caddede ters istikamette ilerleyen otomobilin kar nedeniyle yolda kayarak duran başka bir otomobile çarpıp kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Atatürk Caddesi'nde ilerleyen bir otomobil karlı zeminde ters şeritte seyir halinde iken içerisinde sürücüsü de olan yol kenarında duran bir otomobilin yanından geçmek istediği esnada lastikleri patinaj yaparak kaydı.

Duran araca çarpan otomobil ters şeritte ilerlemeye devam etti.

Yol kenarında duran otomobilin sürücüsü aracından inerek yanındaki kişi ile aracında zarar olup olmadığını kontrol ettikten sonra, şaşkın bakışlar arasında durmayarak yoluna devam eden ve yan yola sapan aracın sürücüsünün peşine düştü.

Yaşanan bu anlar çevredeki bir binadan telefonuyla çekim yapan bir vatandaşın kamerasına yansıdı.