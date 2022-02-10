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Son dakika haber | Kar yağışı ve buzlanma kazayı beraberinde getirdi... O anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika haber | Kar yağışı ve buzlanma kazayı beraberinde getirdi... O anlar kamerada

10.02.2022 20:25

Edinilen son dakika haberine göre Kar yağışı ve buzlanma kazayı beraberinde getirdi.

Kar yağışı ve buzlanma kazayı beraberinde getirdi... O anlar kamerada

BİNGÖL Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobilin kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp direğe çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Kanitaht Mahallesi'nde sabah 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kadir E. idaresindeki 63 ACB 231 plakalı otomobil, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün de hakimiyetini kaybettiği araç, önce yol kenarındaki kar birikintisine ardından da yön levha direğine çarptı. Kazada, sürücü hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Son dakika haber | Kar yağışı ve buzlanma kazayı beraberinde getirdi... O anlar kamerada
Son dakika haber | Kar yağışı ve buzlanma kazayı beraberinde getirdi... O anlar kamerada
Son dakika haber | Kar yağışı ve buzlanma kazayı beraberinde getirdi... O anlar kamerada

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Karlıova, Bingöl, Kaza, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Kar yağışı ve buzlanma kazayı beraberinde getirdi... O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Kar yağışı ve buzlanma kazayı beraberinde getirdi... O anlar kamerada - Son Dakika
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