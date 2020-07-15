Son dakika haber! Kara hudut kapılarında görevli devlet memurları için yiyecek yardımı düzenlemesi
Son dakika gelişmesine göre Yemek servisi için yiyecek yardımından faydalanabilecek devlet memuru sayısının asgari 50 olması şartı, kara hudut kapıları için uygulanmayacak.
Yemek servisi için yiyecek yardımından faydalanabilecek devlet memuru sayısının asgari 50 olması şartı, kara hudut kapıları için uygulanmayacak.
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, yemek servisi için yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması şartı kara hudut kapıları için uygulanmayacak.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 12:39 Kaynak: AA
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