Son dakika haber... Kara yollarında durum - Son Dakika

Son dakika haber... Kara yollarında durum

Son dakika habere göre Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Son dakika haber... Kara yollarında durum, System.String[]

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Etlik-İvedik Kavşağı 4. kilometresinde İvedik bağlantı kolundaki üstyapı çalışmaları nedeniyle bağlantı kolu trafiğe kapatılarak, ulaşım Etlik ve Batıkent bağlantılarından sağlanacak.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Altınova -Kılıç kavşaklarının 4. kilometresinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımı arasında yer alan Cengizhan Mahallesi katılım kolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı Gişeler-Silivri Kavşağı 4-12. kilometrelerinde kuzey taşıma yolu (İstanbul-Edirne istikameti) güney taşıma yoluna aktarılarak, trafik akışına bu kesimde iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Manisa-İzmir yolunun 17-18. kilometrelerindeki Sabuncubeli Tüneli'nde Manisa istikametindeki istinat duvarı yapım çalışmaları sebebiyle bir şerit trafiğe kapatıldı.

Bilecik-Kütahya yolunun 4. kilometresindeki Sarısu Köprüsü'nde tabliye bakım-onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Adapazarı-Düzce yolunun 15-16. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında köprü yapım çalışması nedeniyle İstanbul yönünde (kuzey taşıma) sağ şerit ulaşıma kapatıldı.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Tokat-Niksar yolunun 49-50. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümü (Niksar-Tokat-istikameti) taşıt trafiğine kapatılarak, ulaşıma bölünmüş yolun diğer tarafından (Tokat-Niksar istikameti) iki yönlü ve kontrollü olarak izin veriliyor.

Niksar, Ankara, Tokat, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 08:25 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... Kara yollarında durum - Son Dakika Ekonomi

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