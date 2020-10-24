Son dakika haber: Karabük İl Sağlık Müdürü Sarı: "PCR testi pozitif çıkan vatandaşlarımız, temaslılarını gizlemesinler" - Son Dakika

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında önemli ölçüde bir artış yaşandığını belirterek, "PCR testi pozitif çıkan vatandaşlarımız temaslılarını gizlemesinler." dedi.

Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, ülke genelinde vaka sayısında önemli ölçüde artış yaşandığını açıkladığını hatırlattı.

Karabük'te de vaka sayılarında artış olduğunu bildiren Sarı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Lütfen kalabalık ortamlardan uzak duralım. Ofiste, çarşıda, pazarda, kafelerde, çay ocaklarında gibi ortamlarda, arkadaşlarımızla sohbet ederken maskemizi çıkarmayalım. Aradaki mesafeyi mutlaka koruyalım. PCR testi pozitif çıkan vatandaşlarımız temaslılarını gizlemesinler. Temaslılar da bize yardımcı olsunlar ve temaslı olduklarını ifade etsinler. Aksi takdirde hastalığın yayılımını yavaşlatmamız ya da durdurmamız mümkün olmayacaktır. Lütfen birbirimize yardımcı olalım. Birlik olursak Allah'ın izniyle başaracağız."