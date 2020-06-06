Son dakika haber! Karabük'te 1200 Mehmetçik birliğine katılmaya başladı - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, normalleşme süreci kapsamında Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığındaki birliğine katılan ve yaklaşık 1 aylık eğitimlerinin ardından usta birliklerine dağıtımları yapılacak olan Mehmetçikler için alınan tedbirleri denetledi.

1200 Mehmetçiğin, iyi bir temel askerlik ve itaat eğitimi almalarını sağlamak amacıyla Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığına gelmeye başlaması ile Mehmetçiklerin eğitim alacağı alayda incelemelerde bulunan Vali Gürel, Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Başkök ile sağlık başta olmak üzere alınan tüm önlemler hakkında bilgiler aldı.

Gürel'in Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığına gerçekleştirdiği denetim ve incelemelerde Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer ile İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı da hazır bulundu.