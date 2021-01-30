Son dakika haber! Karabük'te 2020'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 482 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Karabük'te geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 482 kişiye para cezası kesildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, il genelinde salgınla mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında, kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışarak 2 bin 850 iş yeri ile 12 bin 639 kişiye maske, mesafe ve hijyen konularında bilgilendirme yapıldı.

Salgın tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 482 vatandaşa, toplam 840 bin 176 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, 2020 yılında jandarmanın sorumluluk bölgesinde meydana gelen terör olayları, kaçakçılık ve organize suçları, göç olayları, trafik suçları ve cezaevi olaylarının yüzde 100'ü, asayiş olaylarının yüzde 99'u, siber suçların ise yüzde 73'ü aydınlatıldı.