Son dakika haber | Karabük'te atıl durumdaki tarım arazileri üretime kazandırılıyor - Son Dakika

Son dakika haber | Karabük'te atıl durumdaki tarım arazileri üretime kazandırılıyor

29.04.2021 14:08
Son dakika haber | Karabük'te atıl durumdaki tarım arazileri üretime kazandırılıyor, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Karabük'ün Eskipazar ilçesinde tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla tarım arazisi olup kullanılmayan 350 dekarlık alanda ilk defa Ayçiçek ekimi yapıldı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla tarım arazisi olup kullanılmayan 350 dekarlık alanda ilk defa Ayçiçek ekimi yapıldı.

Milli Tarım Projesi kapsamında tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla Karabük'te tarım arazisi olup, kullanılmayan alanlar üretime kazandırılıyor. Tarımı geliştirmek ve çiftçileri desteklemek için başlatılan proje kapsamında Eskipazar ilçesine bağlı Yazıkavak Köyü'nde Ayçiçek tohumları toprakla buluşturuldu. Karabük genelinde ilk defa üretimine başlanan ve yüzde 75'i hibe tohum destekli Ayçiçek ekimi için 350 dekar alan seçildi.

Öte yandan Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bitkisel üretimi daha kolay hale getirmek için 1'er adet pnömatik ekim mibzeri ve ara çapa makinesi alımı gerçekleştirilerek çiftçilerin hizmetine sunuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, 2021 yılı için Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından kente toplamda 750 bin TL civarından bir ödenek aktarımı yapıldığını açıkladı.

"Amacımız atıl tarım arazilerini üretime kazandırmak"

Ayvalık, "Bakanlığımızca yürütülen Milli Tarım Projesi kapsamında atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması için Eskipazar İlçesi İmanlar köyündeyiz. Bugün burada 350 dekar arazide ayçiçeği ekimini gerçekleştireceğiz. Bu yıl da üreticilerimizin talebi doğrultasında alternatif ürün deseni için yeni projeler geliştirerek 100 dekar alanda kuru fasulye tohuma ve 350 dekar alanda ayçiçeği ekimi için tohum desteği sağlamış olduk. Amacımız atıl tarım arazilerini 2021 yılı için yüzde 5 oranında azaltmak ve üretime kazandırmak. Bu kapsamda özellikle sonbahar ekimi için hububat tohumlarını üreticilerimize dağıtarak atıl durumdaki tarım arazilerinin değerlendirilmesi üzerinde çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız" diye konuştu.

Ayvalık, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle çiftçilere hububat ve yem bitkisi tohumları başta olmak üzere birçok üründe tohum desteği sağlayarak tohum açıklarını kapattıklarını söyledi.

Çiftçi Ali Osman Şahin, yaptıkları araştırmalarda atıl arazilerin değerlendirilmesi ile ilgili proje ile karşılaştıklarını ifade ederek, "Bununla ilgili kaymakamlığımız, Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile görüşmeler neticesinde buna çok sıcak baktılar. Bize destek oldular. Buraya Ayçiçeği, yani Eskipazar ve civarda olmayan şeyleri denemek için başladık. Ayçiçek tohumu için bedelsiz destek verdiler" dedi.

Şahin, atıl tarım arazilerinin faaliyete geçirmenin vermiş olduğu huzur doğrultusunda daha iyi verim alacaklarını kaydetti. - KARABÜK

Son dakika haber | Karabük'te atıl durumdaki tarım arazileri üretime kazandırılıyor
Son dakika haber | Karabük'te atıl durumdaki tarım arazileri üretime kazandırılıyor
Son dakika haber | Karabük'te atıl durumdaki tarım arazileri üretime kazandırılıyor
Son dakika haber | Karabük'te atıl durumdaki tarım arazileri üretime kazandırılıyor
Son dakika haber | Karabük'te atıl durumdaki tarım arazileri üretime kazandırılıyor

Eskipazar, Karabük, Tohum, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | Karabük'te atıl durumdaki tarım arazileri üretime kazandırılıyor - Son Dakika Ekonomi


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