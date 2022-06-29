Son dakika haberi: Bir kişinin köpek saldırısına uğraması güvenlik kamerasında - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Bir kişinin köpek saldırısına uğraması güvenlik kamerasında

29.06.2022 22:40

Son dakika haberler... Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yolda yürüyen bir kişiye köpeğin saldırısı güvenlik kameralarına yansıdı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yolda yürüyen bir kişiye köpeğin saldırısı güvenlik kameralarına yansıdı.

İlçe merkezinde iki kadın, tasmasından tuttukları "kurt" cinsi köpeklerini gezdirmeye çıktı.

Köpek, karşı yönden gelen ve kadınların yanından geçmeye çalışan Y.T'ye aniden saldırdı.

Köpeğin diş darbesiyle baldırından yaralanan Y.T, kendi imkanları ile Safranbolu Devlet Hastanesine giderek tedavisini yaptırdı.

Y.T. tedavinin ardından karakola giderek köpek sahibinden şikayetçi oldu.

Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntüde, iki kadının köpekleriyle ilerlemesi, hayvanın aniden yanlarından geçen Y.T'ye saldırması yer alıyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... ZONGULDAK - Silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı - Güvenlik kamerası Son dakika haberi... ZONGULDAK - Silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı - Güvenlik kamerası Son dakika haberi! Rusya'nın Ukrayna'daki AVM'ye düzenlediği saldırı güvenlik kamerasında Son dakika haberi! Rusya'nın Ukrayna'daki AVM'ye düzenlediği saldırı güvenlik kamerasında
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bir kişinin köpek saldırısına uğraması güvenlik kamerasında - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:32 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
00:27 Akaryakıta üst üste indirim! Motorinin litre fiyatı bugün 84 kuruş düştü
00:11 DİSK, asgari ücret taleplerini açıkladı: Ekim ayında da asgari ücrete zam yapılması isteniyor
00:08 Galatasaray'dan çok konuşulacak sponsorluk anlaşması! Katar Airways ile stat isim hakkı için görüşülüyor
23:45 İmamoğlu'nun esnafla yaşadığı diyalog gündem oldu! Vatandaşı ikna edemeyince sonunda pes etti
23:20 Lille'nin yeni teknik direktörü ünlü Portekizli hoca Paulo Fonseca oldu
22:30 Romelu Lukaku, 113 milyon euro ile tekrar İtalya Serie A devi Inter'de
22:26 Malatya'nın Hekimhan ilçesi 4.5 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı
22:03 TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda önerge değişikliği: En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL olacak
21:44 Komaya girmeden önce Galatasaraylı olan adam, uyandığında artık Fenerbahçeliydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 03:19:22. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Bir kişinin köpek saldırısına uğraması güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement