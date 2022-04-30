Son dakika haber! Karabük'te camiden hırsızlık güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Son dakika haber! Karabük'te camiden hırsızlık güvenlik kamerasında

30.04.2022 18:46
Son dakika haber! Karabük'te camiden hırsızlık güvenlik kamerasında

Son dakika gelişmesine göre Karabük'ün Eflani ilçesinde camiden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde camiden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Ulu Cami'den hırsızlık ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, camiye gelen kişinin imam odasına girerek yardım kutusundan para çaldığını tespit etti.

Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin imam odasındaki yardım kutusundan para çalıp uzaklaşması yer alıyor.

Son dakika haber! Karabük'te camiden hırsızlık güvenlik kamerasında
Son dakika haber! Karabük'te camiden hırsızlık güvenlik kamerasında
Son dakika haber! Karabük'te camiden hırsızlık güvenlik kamerasında
Son dakika haber! Karabük'te camiden hırsızlık güvenlik kamerasında

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Karabük, Polis, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Karabük'te camiden hırsızlık güvenlik kamerasında - Son Dakika


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