Depoda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Depoda çıkan yangın kontrol altına alındı

23.03.2022 22:13

Depoda çıkan yangın kontrol altına alındı Karabük'te oto yedek parça deposunda çıkan yangın 5 saat sonra amamen kontrol altına alındı.

Depoda çıkan yangın kontrol altına alındı

KARABÜK - Karabük'te oto yedek parça deposunda çıkan yangın 5 saat sonra amamen kontrol altına alındı.

5000 Evler, Bahçelievler Mahallesinde bir oto yedek parça deposunda saat 16.00 sıralarınd henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı. Çok sayıda itfaiye ekibinin katıldığı yangında soğutma çalışmaları yapılıyor. İş yeri çalışanları yangın nedeniyle maddi hasarın oluştuğu depoda sağlam kalan malzemeleri tespit ederek toplamaya başladı.

Yoğun dumandan etkilenenlere ilk müdahale olay yerinde bekletilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılıyor. Yangının çıkış nedeni ekiplerin yapacağı incelemelerin ardından belli olacak.

Depoda çıkan yangın kontrol altına alındı
Depoda çıkan yangın kontrol altına alındı
Depoda çıkan yangın kontrol altına alındı
Depoda çıkan yangın kontrol altına alındı
Depoda çıkan yangın kontrol altına alındı
Depoda çıkan yangın kontrol altına alındı
Depoda çıkan yangın kontrol altına alındı
Depoda çıkan yangın kontrol altına alındı
Depoda çıkan yangın kontrol altına alındı
Depoda çıkan yangın kontrol altına alındı
Depoda çıkan yangın kontrol altına alındı

YORUMLAR
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Oto yedek parça deposunda çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor Oto yedek parça deposunda çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor Son dakika: KUŞADASI'NDA HURDA DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ Son dakika: KUŞADASI'NDA HURDA DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Depoda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika


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