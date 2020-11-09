Karabük'te ecza deposuna giren hırsızlar 48 adet ilacı çaldı - Son Dakika

Karabük'te ecza deposuna giren hırsızlar 48 adet ilacı çaldı
09.11.2020 21:16
Karabük'te ecza deposuna giren 2 kişi, 48 adet ilacı çalarak kaçtı.
Karabük'te ecza deposuna giren 2 kişi, 48 adet ilacı çalarak kaçtı.
Edinilen bilgiye göre, olay Hürriyet Mahallesi Ateş Caddesi'nde meydana geldi. Geçtiğimiz Cumartesi günü gece yarısı kimliği belirsiz 2 kişi otomatik kapıyı zorlayarak ecza deposuna girdi. İçeride 1 saat kadar kalan şahıslar, 48 adet ilacı çalarak iş yerinden ayrıldı. Sabah iş yerine gelen depo sorumlusu, kapının açık olduğunu fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelerek çalışma yapan ekipler, güvenlik kamerasında yaptıkları incelemelerde şüphelilerin erkek olduklarını belirledi. Hırsızların yakalanması için çalışmalar sürüyor. - KARABÜK
Son Dakika Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin genç oyuncusu Nilsu Berfin Aktaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika! Azerbaycan, Rusya'ya ait askeri helikopteri yanlışlıkla düşürdü Evi kendisine kalsın diye 82 yaşındaki büyükbabasını aşırı dozda ilaç verip öldürdü Real Madrid'li Isco'nun sevgilisi, kendisine gönderilen çirkin mesajları ifşa etti Koyun otlatan çoban, köprü altında çürümüş ve parçalanmış erkek cansız bedeni buldu Son Dakika: Türkiye'de 9 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 85 kişi vefat etti, 2576 yeni hasta tespit edildi İspanyollar, Galatasaraylı Arda Turan'ı manşetlerine taşıdı: Yeniden doğuş Bağ evi çalışanı, yemeğini geç getiren doktoru önce tüfekle vurdu sonra evini arazi aracıyla yıktı