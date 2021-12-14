Karabük'te bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi, yangında 5 köpek telef oldu.

Atatürk Mahallesi Sorgun Caddesi üzerinde bulunan Şaban Yeşil'e ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

İtfaiye, AFAD ve polis ekipleri, evde bulunan Yeşil ile bazı köpekleri kurtardı.

Evin kullanılamaz hale geldiği yangında 5 köpek telef oldu.

Polis ekipleri, olayla ilgili O.Y'yi gözaltına aldı.