Karabük'te Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması ve Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Askeri Mahrem Yapılanmasına Yönelik soruşturma kapsamında T.U. isimli şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Karabük İl Jandarma Komutanlığı'nda Uzman Çavuş olarak görev yapan T.U., ikametinde sabah 07: 00 sırasında yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Tem Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KARABÜK
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber | Karabük'te FETÖ operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika