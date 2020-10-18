Son dakika haber: Karabük'te geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Sanayi sitesinde bulunan geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Safranbolu ve Karabük belediyeleri itfaiye ekipleri, Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale eden ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldı.

Yoğun dumanın olduğu yangın mahallinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve CHP İl Başkanı Abdullah Çakır da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Vergili, Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangının söndürülmesine destek için çağırılmamasına tepki göstererek, "Orman işletmesi buraya gelebiliyorsa Karabük itfaiyesi de buraya gelir. Geldiği zaman da 'su vermeyin' demez. İtfaiyelere burada su vermemişler. Terbiyesizlik yapmasın." dedi.

Öte yandan, Köse ve Çakır'ın Başkan Vergili'yi sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.