İki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Araçta bulunan yaralı Ferihan U, ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı, sürücüler ise ayakta tedavi edildi.

Kimse ne yaptığını anlamadı! Kendini arabanın önüne atan adam, hiçbir şey olmamış gibi kalktı