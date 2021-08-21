Karabük'ün Safranbolu ilçesinde katı atık depolama alanında yangın çıktı.
Babasultan Mahallesi'nde atıkların depolandığı bölgede yangın çıktığı ve rüzgarın etkisiyle yayıldığı ihbarı üzerine Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, olay yerine sevk edildi.
Karabük- Kastamonu kara yoluna yakın olan bölgedeki yangından yükselen duman, kentin birçok noktasından görülebiliyor.
Ekipler, yangının bölgenin yanındaki ağaçlık alana sıçramaması için yoğun mücadele veriyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Katı atık depolama sahasında çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika