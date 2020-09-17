Son dakika haber! Karabük'te Kovid-19 izolasyon kurallarını ihlal eden 4 kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

Son dakika haber! Karabük'te Kovid-19 izolasyon kurallarını ihlal eden 4 kişi yurda yerleştirildi

Son dakika haberi... Karabük Valisi Fuat Gürel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) izolasyonu koşullarını ihlal eden temaslı 4 kişinin, 3 bin 500'er lira ceza kesildikten sonra yurda yerleştirildiklerini bildirdi.

Son dakika haber! Karabük'te Kovid-19 izolasyon kurallarını ihlal eden 4 kişi yurda yerleştirildi, System.String[]

Karabük Valisi Fuat Gürel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) izolasyonu koşullarını ihlal eden temaslı 4 kişinin, 3 bin 500'er lira ceza kesildikten sonra yurda yerleştirildiklerini bildirdi.

Gürel, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganı ile düzenlenen Kovid-19 denetimine katıldı.

Kent merkezindeki bazı iş yerlerini denetleyen Gürel, gazetecilere, Kurban Bayramı sonrası artan vaka sayılarında genel hatlarıyla bir azalma olduğunu söyledi.

Vaka sayılarındaki düşüşü hızlandırıp özellikle grip sezonu başlamadan belli bir aşamaya getirmeleri gerektiğini belirten Gürel, "Aksi takdirde belki hastanelerde zorlanabiliriz." ifadelerini kullandı.

1 Haziran sonrası il genelinde 35 bin 674 denetim yapıldığını ifade eden Gürel, bir işletmeye onlarca defa gidildiğini anlattı.

Emniyet ve jandarma bölgesinde şu ana kadar bin 300'ün üzerinde kişiye ve işletmeye 2 milyon 400 bin liraya yakın ceza kesildiğini dile getiren Gürel, "Amacımız vatandaşa ceza kesmek değil. Asıl olan vatandaşlarımızın kurallara uymasını sağlamak. İnşallah bundan sonra ceza kesmeye ihtiyaç duymayız." diye konuştu.

Evlerinde izolasyon kurallarına uymakta sıkıntı yaşayan vatandaşları Katip Çelebi Öğrenci Yurdu'nda barındırdıklarını vurgulayan Gürel, şunları söyledi:

"Son bir haftada özellikle karantina altında olması gereken hem pozitif hem de temaslı olan kişileri de almaya başladık. Bu amaçla temaslı 4 kişiye hem 3 bin 500'er lira ceza kesildi hem de şu anda onlar izolasyon sürelerini yurtta tamamlıyorlar. İki gün önce yurtta toplam 21 kişi vardı. Rakam günlük değişebiliyor. Evlerde takip ettiğimiz vakaların pozitif olanlarda kırmızı, temaslı olanlarda ise mavi bileklik takarak takibini yapıyoruz. Vakaların bir kısmı bulaşma alanları olarak ev, dost ve arkadaş ortamları. Akşam ve sabah bir araya gelmeler. Özellikle bulaşmaların buralardan kaynaklandığını tahmin ediyoruz. Onun için vatandaşlarımızın biraz daha komşuluk ilişkilerini, dışarıdan gelen arkadaşlıklarını biraz yavaşlatırlarsa mücadelemizde başarılı olacağımızı düşünüyorum."

Karabük'teki vaka sayısının Türkiye ortalamasının altında olduğuna işaret eden Gürel, şehrin en iyi 30 ilin içinde olduğuna işaret etti.

Yoğun bakımdaki doluluk oranının yüzde 70 civarında olduğunu aktaran Vali Gürel, "Rakamlar bu seviyede giderse sorun yaşamayacağımıza inanıyorum ama artarsa tabi ki de sorun yaşarız. Şu an için yükselme değil düşüş eğiliminde." diye konuştu.

Kurban Bayramı, Karabük, Grip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 20:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Karabük'te Kovid-19 izolasyon kurallarını ihlal eden 4 kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

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