Son dakika haber... Karabük'te Kovid-19 izolasyon kurallarını ihlal eden 4 kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

Son dakika haber... Karabük'te Kovid-19 izolasyon kurallarını ihlal eden 4 kişi yurda yerleştirildi

Son dakika gündem haberine göre Karabük Valisi Fuat Gürel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) izolasyonu koşullarını ihlal eden temaslı 4 kişinin, 3 bin 500'er lira ceza kesildikten sonra yurda yerleştirildiklerini bildirdi.

Son dakika haber... Karabük'te Kovid-19 izolasyon kurallarını ihlal eden 4 kişi yurda yerleştirildi, System.String[]

Karabük Valisi Fuat Gürel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) izolasyonu koşullarını ihlal eden temaslı 4 kişinin, 3 bin 500'er lira ceza kesildikten sonra yurda yerleştirildiklerini bildirdi.

Gürel, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganı ile düzenlenen Kovid-19 denetimine katıldı.

Kent merkezindeki bazı iş yerlerini denetleyen Gürel, gazetecilere, Kurban Bayramı sonrası artan vaka sayılarında genel hatlarıyla bir azalma olduğunu söyledi.

Vaka sayılarındaki düşüşü hızlandırıp özellikle grip sezonu başlamadan belli bir aşamaya getirmeleri gerektiğini belirten Gürel, "Aksi takdirde belki hastanelerde zorlanabiliriz." ifadelerini kullandı.

1 Haziran sonrası il genelinde 35 bin 674 denetim yapıldığını ifade eden Gürel, bir işletmeye onlarca defa gidildiğini anlattı.

Emniyet ve jandarma bölgesinde şu ana kadar bin 300'ün üzerinde kişiye ve işletmeye 2 milyon 400 bin liraya yakın ceza kesildiğini dile getiren Gürel, "Amacımız vatandaşa ceza kesmek değil. Asıl olan vatandaşlarımızın kurallara uymasını sağlamak. İnşallah bundan sonra ceza kesmeye ihtiyaç duymayız." diye konuştu.

Evlerinde izolasyon kurallarına uymakta sıkıntı yaşayan vatandaşları Katip Çelebi Öğrenci Yurdu'nda barındırdıklarını vurgulayan Gürel, şunları söyledi:

"Son bir haftada özellikle karantina altında olması gereken hem pozitif hem de temaslı olan kişileri de almaya başladık. Bu amaçla temaslı 4 kişiye hem 3 bin 500'er lira ceza kesildi hem de şu anda onlar izolasyon sürelerini yurtta tamamlıyorlar. İki gün önce yurtta toplam 21 kişi vardı. Rakam günlük değişebiliyor. Evlerde takip ettiğimiz vakaların pozitif olanlarda kırmızı, temaslı olanlarda ise mavi bileklik takarak takibini yapıyoruz. Vakaların bir kısmı bulaşma alanları olarak ev, dost ve arkadaş ortamları. Akşam ve sabah bir araya gelmeler. Özellikle bulaşmaların buralardan kaynaklandığını tahmin ediyoruz. Onun için vatandaşlarımızın biraz daha komşuluk ilişkilerini, dışarıdan gelen arkadaşlıklarını biraz yavaşlatırlarsa mücadelemizde başarılı olacağımızı düşünüyorum."

Karabük'teki vaka sayısının Türkiye ortalamasının altında olduğuna işaret eden Gürel, şehrin en iyi 30 ilin içinde olduğuna işaret etti.

Yoğun bakımdaki doluluk oranının yüzde 70 civarında olduğunu aktaran Vali Gürel, "Rakamlar bu seviyede giderse sorun yaşamayacağımıza inanıyorum ama artarsa tabi ki de sorun yaşarız. Şu an için yükselme değil düşüş eğiliminde." diye konuştu.

Kurban Bayramı, Karabük, Grip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 21:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Karabük'te Kovid-19 izolasyon kurallarını ihlal eden 4 kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Jailson, Çin ekibi Dalian Pro'ya transfer oluyor Canlı yayında Doğu Perinçek'i kızdıran soru: Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı? Doğu Perinçek'ten "Teröristbaşı Öcalan'ın çiçeğini kabul ettiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt: Yine alırdım Netflix'in "Minnoşlar" filmini yayınlama ısrarı pahalıya patladı! Abonelik iptallerinde patlama yaşandı Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dış politikasını eleştirenlere 7 soru yöneltti Beşiktaş, Gökhan Töre ile 1+1 yıllığına anlaşma sağladı BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık
Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı         
23:07
Yeşil konut projesi, felakete dönüştü! Bitkiler balkonları yuttu, sinekler evleri istila etti Yeşil konut projesi, felakete dönüştü! Bitkiler balkonları yuttu, sinekler evleri istila etti         
22:38
Arjantinli eski yıldız Caniggia'nın kızı Charlotte, Wanda Nara'ya meydan okudu: Ben ondan daha güzelim Arjantinli eski yıldız Caniggia'nın kızı Charlotte, Wanda Nara'ya meydan okudu: Ben ondan daha güzelim         
21:57
Koronavirüse yakalanan ünlü YouTuber Enes Batur, karantinadan kaçtı Koronavirüse yakalanan ünlü YouTuber Enes Batur, karantinadan kaçtı         
21:16
Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi         
16:54
Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı         
16:05
Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu         
15:32
Beşiktaş, Gökhan Töre ile 1+1 yıllığına anlaşma sağladı Beşiktaş, Gökhan Töre ile 1+1 yıllığına anlaşma sağladı         
15:09
Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi         
15:04
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Sahilde çöp topladığı esnada alüminyum folyoya sarılı beyin buldu Sahilde çöp topladığı esnada alüminyum folyoya sarılı beyin buldu         
12:01
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak         
11:32
İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm         
10:23
Türkiye'deki ilk korona hastası 4 ay sonra gözünü açtı: Neden herkes maskeli? Türkiye'deki ilk korona hastası 4 ay sonra gözünü açtı: Neden herkes maskeli?         
10:18
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Roma Galatasaray'a Marcao için 12 milyon euro teklif etti Roma Galatasaray'a Marcao için 12 milyon euro teklif etti         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 03:15:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Karabük'te Kovid-19 izolasyon kurallarını ihlal eden 4 kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei