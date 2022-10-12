Son dakika haber | Karabük'te meydana gelen patlamanın boyutu gündüz ortaya çıktı - Son Dakika
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Son dakika haber | Karabük'te meydana gelen patlamanın boyutu gündüz ortaya çıktı

12.10.2022 19:36

Son dakika haber: Karabük'te meydana gelen patlamanın boyutu gündüz ortaya çıktı Karabük'te 4 katlı bir apartmanın üçüncü katında meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralanırken, yaşanan olayın boyutu ise gün ışığı ile ortaya çıktı.

Karabük'te meydana gelen patlamanın boyutu gündüz ortaya çıktı

KARABÜK - Karabük'te 4 katlı bir apartmanın üçüncü katında meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralanırken, yaşanan olayın boyutu ise gün ışığı ile ortaya çıktı.

Olay, dün gece yarısı merkeze bağlı Yeşil Mahalle Özgür sokakta bulunan 4 katlı Sarıipek apartmanın üçüncü katında meydana gelmişti. İlk belirlemelere göre mutfak kısmında doğalgazdan kaynakladığı düşünülen patlamada biri çocuk 4 kişi yaralanmıştı. Gece yarısı meydana gelen patlama sonrası can kaybının yaşanmadığı olayından ardından adeta harabeye dönen bir birine bitişik daireler günün ilk ışıkları ile havadan görüntülendi. Etrafındaki bazı binalar ile park halindeki araçların dahi zarar gördüğü patlama sonrası Karabük Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Kriminal ekipleri tarafından binada detaylı bir inceleme ve çalışma yaptı.

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Kaynak: İHA

Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Karabük'te meydana gelen patlamanın boyutu gündüz ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Karabük'te meydana gelen patlamanın boyutu gündüz ortaya çıktı - Son Dakika
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